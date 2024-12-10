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12:19, 10 декабря 2024Россия

В Кремле назвали условие завершения СВО

Песков: СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные Путиным цели
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты поставленные президентом России Владимиром Путиным цели. Это условие завершения операции назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, цели СВО могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров. При этом Песков подчеркнул, что переговоров с Киевом сейчас не ведется.

«СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия близка к достижению целей специальной военной операции. О скором достижении целей СВО заявил и глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом политик отметил, что ему бы не хотелось завершения боевых действий, «пока эти шайтаны живы».

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