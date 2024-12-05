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09:39, 5 декабря 2024Россия

«Недолго осталось». Кадыров спрогнозировал скорое завершение СВО

Глава Чечни Кадыров заявил о скором завершении конфликта на Украине
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров порассуждал о специальной военной операции (СВО) на Украине и спрогнозировал скорое завершение конфликта. По его мнению, все движется к прекращению боевых действий.

Я больше чем уверен, что недолго осталось закончить войну. Перестрелки туда-сюда продолжатся, потому что есть и всегда бывали во все времена, во всех боевых и послевоенных событиях люди, которые заинтересованы в том, чтобы не закончилась война, а зарабатывать на этом

Рамзан Кадыровглава Чечни

При этом политик отметил, что ему бы не хотелось завершения боевых действий, «пока эти шайтаны живы». «Я хочу добить до конца», — высказался он о сценарии, который бы его устроил.

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Глава Чечни оценил предвыборное обещание Трампа закончить конфликт на Украине «за 24 часа»

Оценивая слова избранного президента США Дональда Трампа о завершении им украинского конфликта «за 24 часа парой звонков» Кадыров высказался фразой «посмотрим, на сколько он мужчина».

Он отметил, что «слово надо держать» и выразил уверенность в том, что Трамп это сделает. Однако, по мнению Кадырова, вряд ли остановить боевые действия будет возможно в столь короткий срок. «За 24 часа он не сможет остановить войну, и не в его руках это», — порассуждал он.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Кремле о спецоперации высказались словами «продлится еще немного»

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, спецоперация на Украине так затянулась из-за участия в конфликте не только Украины и России, а еще и партнеров Киева — стран НАТО.

«Сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», — пояснил он.

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При этом в России не раз говорили, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока все поставленные цели не будут достигнуты.

Попытку начала скорых переговоров спрогнозировали в Совфеде

Как считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в 2025 году, вероятно, будет предпринята новая попытка начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине. «Это мой личный прогноз», — подчеркнула она, добавив, что такое развитие событий будет вероятно только в том случае, если итогом диалога не станут соглашения «непонятного статуса».

В Кремле на слова Матвиенко ответили, что «все будет зависеть от того, как будут развиваться события» в зоне боевых действий и для России прежде всего важно добиться поставленных целей.

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