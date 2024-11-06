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18:14, 6 ноября 2024Россия

Песков высказался о ходе спецоперации

Песков: Россия будет проводить СВО до достижения всех поставленных целей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия будет проводить специальную военную операцию (СВО) до достижения всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля порассуждал об этом во время общения с журналистами на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Мы специальную военную операцию будем проводить до достижения всех поставленных целей», — сказал Песков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не ставит сроки окончания спецоперации. По его словам, СВО закончится тогда, когда победит Россия.

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