Песков высказался о ходе спецоперации

Песков: Россия будет проводить СВО до достижения всех поставленных целей

Россия будет проводить специальную военную операцию (СВО) до достижения всех поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля порассуждал об этом во время общения с журналистами на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Мы специальную военную операцию будем проводить до достижения всех поставленных целей», — сказал Песков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Россия не ставит сроки окончания спецоперации. По его словам, СВО закончится тогда, когда победит Россия.