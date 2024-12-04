Кадыров высказался о заявлении Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа

Кадыров прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова следующего президента США Дональда Трампа о завершении конфликта на Украине «за 24 часа парой звонков». Он ответил на это высказывание фразой «посмотрим, на сколько он мужчина», пишет RT.

«Если он мужчина, то он должен доказать всему миру, что мужчина, и слово надо держать. Мы верим, что он сдержит свое слово», — заявил Кадыров.

При этом главы Чечни выразил сомнение, что это возможно. «За 24 часа он не сможет остановить войну, и не в его руках это», — высказал он свою позицию.

По словам Кадырова, Трамп может приостановить финансирование от своего государства и европейских партнеров, но именно «президент России Владимир Путин скажет свое последнее слово».

До президентских выборов в США Трамп неоднократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» в случае своей победы. Он, в частности, говорил, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому он урегулирует кризис еще до инаугурации в январе 2025 года.