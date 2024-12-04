Кадыров захотел поставить украинских пленных на крыши российских объектов. И предложил солдату ВСУ покончить с собой

Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши объектов РФ для охраны

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поделился мыслями на их счет. При этом одному из пленных политик предложил свести счеты с жизнью.

Во время беседы Кадыров предложил поставить украинских бойцов на крыши российских объектов для охраны. Он также сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным оружие для защиты республики, чтобы они сбивали каждый дрон.

Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию Рамзан Кадыров глава Чечни

Одному из пленных он предложил покончить с собой, однако украинский боец отказался, отметив, что хочет жить. «Я им сказал — мужское население заканчивается на Украине, отправляют натовский сброд, наемников со всего мира. Они тоже скоро закончатся», — порассуждал Кадыров.

Пленные также рассказали, что с ними нормально обращаются, но они хотят вернуться на родину, о чем и попросили на видео. Кадыров заявил, что бойцов обманули и ему их жаль.

Кадыров рассказал, что дрон ВСУ атаковал центр Грозного

По его словам, БПЛА задел крышу здания Полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова. Пострадавшие при атаке дрона — мирные граждане, добавил Кадыров.

Сообщения о взрыве в Грозном появились утром 4 декабря. Предполагаемый момент взрыва в Чечне попал на видео, очевидцы говорили о характерном звуке. Кроме того, были данные о том, что с часа ночи до шести утра в регионе вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника.

Глава Чечни отдал приказ «не брать пленных» после атаки ВСУ на университет спецназа

В конце октября Украина ударила по территории Российского университета спецназа имени В.В. Путина (РУС) в Гудермесе. В результате налета загорелась крыша пустующего здания. Кадыров заявил о возмездии за атаку и отдал приказ чеченским командирам в зоне проведения специальной военной операции не брать в плен бойцов ВСУ, «уничтожать и усилить борьбу на 100 процентов».

Впоследствии, однако, глава Чечни отменил приказ не брать пленных. Он объяснил, что принял решение после того, как получил более двух тысяч писем от жителей Украины. Ему писали как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии боевого соприкосновения. По их словам, плен — единственная возможность остаться в живых для тех, кто участвует в боях не по своей воле. Политик пообещал, что желающие сдаться будут жить. «Остальным не завидую», — сказал он.