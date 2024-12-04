Кадыров предложил поставить пленных бойцов ВСУ на крыши объектов для охраны

Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил поставить пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крыши российских объектов для охраны. Слова политика приводятся в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

На кадрах опубликовали момент встречи Кадырова с пленными украинскими солдатами, которых содержат в Грозном.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал глава Чечни.

Ранее стало известно о взрыве в Грозном. Telegram-канал Baza указал, что удар мог прийтись по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке. На данный момент официальных заявлений от властей, подтверждающих или опровергающих инцидент, нет.