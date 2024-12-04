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18:49, 4 декабря 2024Россия

Кадыров предложил поставить пленных бойцов ВСУ на крыши объектов для охраны

Кадыров предложил поставить украинских пленных на крыши российских объектов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил поставить пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на крыши российских объектов для охраны. Слова политика приводятся в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

На кадрах опубликовали момент встречи Кадырова с пленными украинскими солдатами, которых содержат в Грозном.

«Как будто с отдыха вы приехали. Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», — сказал глава Чечни.

Ранее стало известно о взрыве в Грозном. Telegram-канал Baza указал, что удар мог прийтись по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России А. А. Кадырова. После этого очевидцы рассказали о громком хлопке. На данный момент официальных заявлений от властей, подтверждающих или опровергающих инцидент, нет.

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