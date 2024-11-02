Глава Чечни Кадыров отменил приказ «не брать пленных», данный им «Ахмату»

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил приказ «не брать пленных», который он ранее дал спецназу «Ахмат». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую», — написал он.

Кадыров заявил, что за последние дни на его имя поступило больше двух тысяч писем от жителей Украины. Граждане просили отменить приказ. Он отметил, что писали обращения как женщины, так и находящиеся на фронте не по своей воле мужчины.

«Объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания. Тем более солдаты ВСУ давно знают, что в спецназе "Ахмат" к пленным человеческое отношение», — добавил политик.

Ранее Кадыров отдал приказ чеченцам не брать бойцов Вооруженных сил Украины в плен, а сразу уничтожать их. Такая установка ахматовцам пришла после того, как украинский беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа в Чечне.