Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал своему ближайшему соратнику, главе правительства республики Магомеду Даудову выдать пленным бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) оружие для защиты республики. Этот момент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале политика.
В среду, 4 декабря, Кадыров посетил сдавшихся российским войскам украинских военных. Помимо Даудова, на встрече присутствовал и 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров.
В ходе общения с бойцами ВСУ чеченский лидер обратился к главе регионального правительства и заявил, что пленников нужно использовать для охраны объектов. «Каждый дрон чтобы они сбивали. Дайте им хорошее оружие, что бы они защищали нашу республику», — сказал он.
4 декабря в ходе прямой линии Кадыров также рассказал, что предложил пленному украинскому солдату покончить с собой. По его словам, боец ВСУ отказался.