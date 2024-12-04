Кадыров с сыном и ближайшим соратником пришли к пленным бойцам ВСУ в Грозном

Кадыров и его сын Адам встретились с пленными бойцами ВСУ в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров, его 17-летний сын Адам и ближайший соратник, председатель правительства республики Магомед Даудов посетили пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенных в Грозном. Видео визита политик опубликовал в Telegram.

На записи видно не менее 20 человек, преимущественно в одинаковых спортивных костюмах, которые стоят в большом помещении с открытыми камерами заключения. Сам глава Чечни сидит перед пленниками. Он спрашивает у бойцов ВСУ, как их кормят и есть ли у них проблемы. «Как будто с отпуска вы приехали», — говорит Кадыров.

Затем политик заявляет о необходимости поместить украинских военных на крыши объектов в Грозном, снятых с американских спутников. «Пусть охраняют. Мы их бережно охраняли», — сказал глава Чечни.

Комментируя итоги встречи, Кадыров подчеркнул, что пленные военнослужащие ВСУ были брошены в бой с минимальной подготовкой и вооружением, приняв решение сдаться. Кадыров также обратился к остальным украинским военным. «Последуйте примеру своих соотечественников, которые поняли реальное положение дел на фронте, а также преступные цели украинской хунты и сложили оружие», — написал он.

Ранее Кадыров отменил данный спецназу «Ахмат» приказ не брать в плен бойцов ВСУ. Глава Чечни пообещал, что сдавшиеся российским войскам украинские военные будут жить.