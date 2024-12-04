Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:37, 4 декабря 2024Россия

Кадыров предложил пленному солдату ВСУ покончить с собой

Глава Чечни Кадыров предложил пленному украинскому солдату покончить с собой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному украинскому солдату покончить с собой. Об этом стало известно из трансляции, которая велась в Telegram-канале политика.

Он рассказал, что был у пленных украинских солдат и поговорил с ними.

«Я им сказал — мужское население заканчивается на Украине, отправляют натовский сброд, наемников со всего мира. Они тоже скоро закончатся. Украине ничего не останется, кроме природных ресурсов, за них будут воевать», — сказал Кадыров.

После этого политик поговорил с одним из пленных и предложил ему покончить с собой. В свою очередь украинский военнослужащий отказался это делать.

В этот же день стало известно, что бойцы президентской бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центробанк резко повысил курс рубля

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Кадыров сказал ближайшему соратнику выдать пленным бойцам ВСУ оружие

      Бритни Спирс покинула США и объяснила свое решение

      В Генштабе ВСУ заявили о напряженной ситуации на фронте

      Первая ракетка мира рассказал об отношениях с российской теннисисткой

      Акула-нянька укусила туристку во время дайвинга на Мальдивах и попала на видео

      В российском городе после обстрела ВСУ нашли кассетные суббоеприпасы «колокольчик»

      Россиянин попал под обстрел со стороны Украины

      Названа самая популярная знаменитость года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше