Кадыров предложил пленному солдату ВСУ покончить с собой

Глава Чечни Кадыров предложил пленному украинскому солдату покончить с собой

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил пленному украинскому солдату покончить с собой. Об этом стало известно из трансляции, которая велась в Telegram-канале политика.

Он рассказал, что был у пленных украинских солдат и поговорил с ними.

«Я им сказал — мужское население заканчивается на Украине, отправляют натовский сброд, наемников со всего мира. Они тоже скоро закончатся. Украине ничего не останется, кроме природных ресурсов, за них будут воевать», — сказал Кадыров.

После этого политик поговорил с одним из пленных и предложил ему покончить с собой. В свою очередь украинский военнослужащий отказался это делать.

В этот же день стало известно, что бойцы президентской бригады Вооруженных сил Украины сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике.