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10:16, 4 декабря 2024Бывший СССР

Бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в ДНР. Почему они сложили оружие?

ВС России взяли в плен бойцов президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бойцы президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам солдат, они сложили оружие, когда на их позиции выступили российские военные. Отмечается, что украинские бойцы находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.

Пленный рассказал об иностранных морпехах в Великой Новоселке

Пленный военнослужащий отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик считает, что Киев мог перебросить в Великую Новоселку иностранных морпехов с целью усиления группировки ВСУ. Он отметил, что командный состав ВСУ между собой обсуждал прибытие английских морпехов. Кроме того, он слышал голоса иностранцев.

Сидорик — уроженец Львовской области и был мобилизован в 2022 году. Он оказался среди тех, кто сдался в плен в Великой Новоселке в результате штурмовых действий Российской армии.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

ВС России продвинулись к югу от Великой Новоселки

2 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России повсеместно удерживают инициативу на поле боя на территории республики. По его словам, в результате этого украинские военные не могут закрепиться на позициях. «Очень важно, что не останавливаются, не дают противнику закрепиться на новых позициях», — подчеркнул он.

Политик отметил продвижение российских военных в Курахово, в районе Великой Новоселки и на покровском направлении.

Во вторник, 3 декабря, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие продвинулись к югу от Великой Новоселки.

«На юг от Великой Новоселки российские войска освободили около 15 квадратных километров территории», — сообщил общественный деятель. По его информации, ВС России заняли участок территории восточнее населенных пунктов Благодатное, Сторожевое и Нескучное в ДНР.

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В Минобороны Великобритании заявили об угрозе ВСУ из-за наступления ВС РФ у Великой Новоселки

Министерство обороны Великобритании предупредило об угрозе логистике украинской армии из-за наступления российских войск в ДНР.

Отмечается, что Великая Новоселка является опорным пунктом для украинских военных на линии фронта.

«Но российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — заявили в министерстве. Там добавили, что продвижение ВС России в этом направлении идет быстрыми темпами.

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