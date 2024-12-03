Рогов сообщил о продвижении ВС России к югу от Великой Новоселки

Рогов: ВС России заняли 15 квадратных километров к югу от Великой Новоселки

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к югу от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«На юг от Великой Новоселки российские войска освободили около 15 квадратных километров территории», — сообщил общественный деятель. По его информации, ВС России заняли участок территории восточнее населенных пунктов Благодатное, Сторожевое и Нескучное в ДНР.

Ранее лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс заявил о нерешаемых проблемах для украинских военных на кураховском направлении в ДНР. По его словам, подразделения ВСУ, находящиеся южнее Курахово, оказались в плохой ситуации.