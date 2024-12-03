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16:18, 3 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о нерешаемых проблемах на кураховском направлении

Офицер ВСУ Алекс: проблемы ВСУ южнее Курахово решить невозможно
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/ Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся южнее Курахово в Донецкой народной республике, оказались в плохой ситуации. О проблемах украинской армии на кураховском направлении заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска испытывают трудности в районе Романовки и Ильинки и решить их уже невозможно. Офицер подчеркнул, что российские войска стоят вплотную под Романовкой и регулярно продвигаются вперед, а подразделения ВСУ не смогут долго держать позиции в полуокружении.

«В полуокружении держать такие позиции долго будет невозможно. Ситуация такова, что что-то кардинально изменить уже невозможно, к сожалению», — написал он.

Ранее боец украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов предрек потерю Украиной города Курахово. По его словам, Российская армия продвигается в населенном пункте и занимает большинство доминирующих позиций.

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