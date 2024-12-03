Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

Участник батальона «Айдар» Бунятов предрек потерю Украиной Курахово

Участник украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов предрек потерю Украиной города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, российские войска продвигаются в населенном пункте и занимают большинство доминирующих позиций. Он заключил, что переход Курахово под контроль России — это вопрос времени.

Ранее украинский аналитический портал DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись в Курахово, Берестовом и Новом Комаре в ДНР.

До этого стало известно, что ключевые бои за Курахово идут в деревне Старые Терны. Отмечалось, что штурм этого населенного пункта ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинских военных.