Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 3 декабря 2024Бывший СССР

Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

Участник батальона «Айдар» Бунятов предрек потерю Украиной Курахово
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Участник украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов предрек потерю Украиной города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

По его словам, российские войска продвигаются в населенном пункте и занимают большинство доминирующих позиций. Он заключил, что переход Курахово под контроль России — это вопрос времени.

Ранее украинский аналитический портал DeepState сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись в Курахово, Берестовом и Новом Комаре в ДНР.

До этого стало известно, что ключевые бои за Курахово идут в деревне Старые Терны. Отмечалось, что штурм этого населенного пункта ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая вакцина против ВИЧ показала эффективность в 99 процентах случаев. Неужели мир сможет победить страшный вирус?

      В Турции заявили о панике из-за новостей о фальшивых долларах

      Высмеявшая девочку-квадробера певица рассказала о поддержке Агутина и Валерии

      В РЖД оценили идею разрешить курить в поездах

      Стало известно о расходе БПЛА на уничтожение одного танка

      Врач назвал указывающие на опасное заболевание тревожные симптомы

      Раскрыта связь между характером человека и его верхней одеждой

      В Киеве начало затапливать построенную в 2010 году станцию метро «Демиевская»

      Участник «Айдара» предрек потерю Украиной Курахово

      Россиянка решила поставить Путина в известность о годовой яме во дворе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше