На Украине сообщили о продвижении ВС РФ в Курахово и других населенных пунктах

«DeepState»: ВС РФ продвинулись в Курахово, Берестовом, Погребках и Новом Комаре

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщил украинский аналитический портал «DeepState».

Сообщается, что Российские войска продвинулись в Курахово, Берестовом и Новом Комаре в Донецкой народной республике (ДНР). Также они продвигаются в селе Погребки в Курской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку на разных направлениях фронта. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы в ходе интенсивных боевых действий в Дзержинске (украинское название — Торецк).

До этого стало известно, что ключевые бои за Курахово идут в деревне Старые Терны. Отмечается, что штурм этого населенного пункта ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которая в настоящее время находится под контролем ВСУ.