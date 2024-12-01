«Страна.ua»: в деревне Старые Терны идут ключевые бои за Курахово в ДНР

Ключевые бои за Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) идут в деревне Старые Терны. Подробности сражений за город раскрыло украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что штурм Старых Тернов ставит под угрозу промышленную зону в Курахово, которая в настоящее время находится под контролем украинских военных.

«С потерей этой промзоны падет, скорее всего, и весь город», — говорится в сообщении.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России сжимают клещи на северном и южном флангах близ Курахово в ДНР.