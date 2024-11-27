Рогов: ВС России сжимают клещи вокруг Курахово

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России сжимают клещи на северном и южном флангах близ Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша армия постепенно сжимает клещи вокруг Курахово, занимая и зачищая населенные пункты, относящиеся к северным и южным пригородам Курахово», — рассказал Рогов.

Он добавил, что вскоре под огневым контролем армии России может оказаться главная трасса снабжения Вооруженных сил Украины, до которой подразделениям ВС России осталось пройти пять километров.

Ранее участник украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов заявил об обрушении фронта на кураховском направлении. Он обвинил в ситуации коррупционеров и призвал ввести для них смертную казнь.