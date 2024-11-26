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15:53, 26 ноября 2024Бывший СССР

В «Айдаре» заявили об обрушении фронта на кураховском направлении

Боец батальона «Айдар» ВСУ Бунятов заявил, что фронт под Курахово «посыпался»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинский фронт на кураховском направлении посыпался, Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает людей, дронов, снарядов и боевого духа. Об этом в Telegram заявил боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.

«Курахово сыпется, потому что не хватает людей даже для уставного размещения (...). Не хватает расчетов FPV, аэроразведки, не хватает дронов, не хватает снарядов на артиллерию, не хватает мотивации бойцам, не хватает нормальных командиров», — заявил военный.

Он обвинил в ситуации коррупционеров и призвал ввести для них смертную казнь.

Ранее Бунятов раскритиковал украинскую оборону в районе Великой Новоселки. Он заявил, что гражданские подрядчики редко строят укрепления в глубоком тылу, и назвал такую политику «кретинизмом».

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