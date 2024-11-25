Боец «Айдара» Осман раскритиковал украинскую оборону у Великой Новоселки

Украинская оборона на направлении Великой Новоселки очень плохо подготовлена, из-за нее ВС России смогут совершить наступательный маневр на запорожском направлении. Действия командования в Telegram раскритиковал боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Осман.

«Больше года затишья, тем не менее направление Великой Новоселки не подготовили к обороне. Из-за этой ошибки нормальные линии обороны на запорожском направлении могут обойти так же, как и в Очеретино», — заявил военный.

Он добавил, что гражданские подрядчики редко строят укрепления в глубоком украинском тылу, где это необходимо с учетом динамики отступления, и назвал такую политику «кретинизмом».

Ранее офицер украинской армии с позывным Алекс заявил, что Вооруженные силы России в результате наступления на покровском направлении заняли большую часть села Желтое. Он добавил, что российские войска также продолжают давление на этом участке фронта со стороны Новоалексеевки.