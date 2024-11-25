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14:03, 25 ноября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об успешном продвижении российских войск на покровском направлении

Офицер ВСУ Алекс: ВС РФ заняли большую часть Желтого на покровском направлении
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В результате наступления Вооруженные силы (ВС) России на покровском направлении заняли большую часть села Желтое. Об успешном продвижении российских войск заявил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На Покровском направлении ситуация обострилась, (...) противник занял большую часть населенного пункта Желтое», — говорится в публикации военного.

Он добавил, что российские войска также продолжают давление на этом участке фронта со стороны Новоалексеевки.

Ранее успех ВС России на нескольких направлениях подтвердили в украинском аналитическом проекте DeepState. По информации проекта, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта.

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