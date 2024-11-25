На Украине подтвердили успех ВС России на нескольких направлениях

DeepState: ВС России продвинулись на покровском и кураховском направлениях

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР), а также на других участках фронта. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил успех ВС России на нескольких направлениях в ДНР. Как сообщается, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта, а также в районе населенных пунктов Желтое и Юрьевка западнее Селидово на покровском направлении.

Аналитики также сообщили об успешном наступлении российских военных на других направлениях. В частности, подтверждается продвижение ВС России к Великой Новоселке с востока, а также наступление в районе Лозовой на купянском направлении.

Ранее стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре. Отмечается, что логистика ВСУ в городе и окрестностях сильно усложнена из-за ударов российских военных по трассам и второстепенным дорогам.