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12:02, 25 ноября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили успех ВС России на нескольких направлениях

DeepState: ВС России продвинулись на покровском и кураховском направлениях
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на покровском и кураховском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР), а также на других участках фронта. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

DeepState подтвердил успех ВС России на нескольких направлениях в ДНР. Как сообщается, российские войска продвинулись в Курахово и юго-восточнее населенного пункта, а также в районе населенных пунктов Желтое и Юрьевка западнее Селидово на покровском направлении.

Аналитики также сообщили об успешном наступлении российских военных на других направлениях. В частности, подтверждается продвижение ВС России к Великой Новоселке с востока, а также наступление в районе Лозовой на купянском направлении.

Ранее стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре. Отмечается, что логистика ВСУ в городе и окрестностях сильно усложнена из-за ударов российских военных по трассам и второстепенным дорогам.

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