Стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

Силовики: бои начались в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

Бои начались на территории огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР), являющегося крупнейшим укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Это крупнейший в городе укрепрайон. Сейчас штурмовики обходят его, чтобы взять в клещи», — подчеркнули силовики.

Собеседники агентства рассказали о начале боев на территории огнеупорного завода в центре города. Отмечается, что логистика ВСУ в городе и окрестностях сильно усложнена из-за ударов российских военных по трассам и второстепенным дорогам.

Ранее силовики сообщили о бегстве украинских военных с позиций у Великой Новоселки в ДНР. При этом в силовых структурах отметили, что позиции украинских военных в населенном пункте хорошо укреплены.