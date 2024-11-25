Стало известно о бегстве украинских военных с позиций у одного из поселков в ДНР

ТАСС: бойцы ВСУ бегут с позиций на востоке Великой Новоселки в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут с позиций на востоке поселка Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Великой Новоселке идут бои. Боестолкновения идут на востоке поселка. С окраин они [ВСУ] уже бегут, штурмовики их выдавливают», — заявил собеседник агентства.

При этом в силовых структурах отметили, что позиции украинских военных в населенном пункте хорошо укреплены.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные заняли около восьми квадратных километров восточнее Великой Новоселки. Он также рассказал, что российские военные зачищают от подразделений украинской армии село Елизаветовка.