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03:49, 25 ноября 2024Бывший СССР

Рогов заявил об улучшении позиций ВС России в ДНР

Рогов: ВС РФ освободили около 8 кв. км восточнее Великой Новоселки в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) около восьми квадратных километров восточнее Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Кроме того, он отметил, что российские войска проводят зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Елизаветовка южнее Курахова в регионе.

Ранее Рогов рассказал о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе ДНР. По его словам, в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. До этого он сообщил, что войска РФ взяли под контроль село Берестки на берегу Кураховского водохранилища, в настоящий момент происходит зачистка села от украинских подразделений.

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