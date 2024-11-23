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21:52, 23 ноября 2024Бывший СССР

Рогов сообщил о вхождении российских военных в Раздольное на западе ДНР

Рогов: ВС РФ вошли в Раздольное на западе ДНР, идут активные штурмы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о вхождении российских военных в населенный пункт Раздольное на западе Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что в поселке идут активные штурмовые действия наступательного характера. Он также рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль трассу, по которой Вооруженные сил Украины (ВСУ) вели снабжение группировки в Великой Новоселке, крупном командном и логистическом пункте украинской армии.

Ранее Рогов сообщил, что российские войска взяли под контроль село Берестки на берегу Кураховского водохранилища. Он добавил, что в настоящий момент происходит зачистка села от ВСУ.

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