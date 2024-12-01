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20:49, 1 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин оценил обстановку на разных направлениях фронта в ДНР

Пушилин: ВСУ продолжают перебрасывать резервы в ходе боев в Дзержинске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перебрасывать резервы в ходе интенсивных боевых действий в Дзержинске (украинское название — Торецк). Так глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оценил обстановку на разных направлениях фронта в Telegram-канале.

«Продолжаются интенсивные боевые действия в Дзержинске. Противник продолжает перебрасывать резервы. Противник активно задействует беспилотные летательные аппараты, как FPV, так и сбросовые», — написал он.

По его словам, украинцы по-прежнему устремлены на Горловку, так как было много попыток бить по инфраструктурным объектам. Он также отметил, что Российская армия продвигается на ряде направлений, включая красноармейское, где военные «все ближе к автодороге Курахово — Красноармейск».

Глава ДНР рассказал, что в случае с Великой Новоселкой движение российских подразделений наблюдается «с нескольких направлений». Пушилин также обратил внимание на то, что противник укрепился на огнеупорном комбинате в Часовом Яре.

Ранее Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии. По его словам, уже сейчас однозначно можно сказать, что ситуация крайне сложная.

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