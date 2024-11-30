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16:51, 30 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о состоянии шахт на взятых под контроль территориях

Пушилин: шахты на взятых под контроль территориях в плачевном состоянии
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Все угольные шахты на взятых под контроль территориях в Донецкой народной республике (ДНР) находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Он уточнил, что точную оценку состояния угольных шахт позже предоставят специалисты. Однако, по его словам, уже сейчас однозначно можно сказать, что ситуация крайне сложная. Пушилин рассказал, что в плачевном состоянии находятся все шахты, в том числе в Селидово и Новогродовке.

Ранее из-за потери шахты «Покровское» Украине предрекли ощутимый удар по металлургической отрасли. На этой шахте производили уголь для металлургических заводов страны. Далее украинская сталь поступала на рынок Евросоюза и использовалась в производстве продукции для Вооруженных сил Украины.

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