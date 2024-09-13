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12:46, 13 сентября 2024Бывший СССР

Украине предрекли еще один удар по металлургической отрасли

Bloomberg: Украина может быть вынуждена импортировать уголь для металлургии

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Украинские металлурги могут быть вынуждены импортировать коксующийся уголь, если Вооруженные силы России возьмут под контроль единственную в стране шахту недалеко от линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР), нанеся еще один удар по металлургической отрасли. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Производство стали на Украине упало более чем на 70 процентов, поскольку страна потеряла значительную часть своих мощностей после трехмесячного наступления России на Мариуполь, в котором расположены заводы «Азовсталь» и «Ильич». Теперь логистическая цепочка сектора может оказаться еще более напряженной из-за потери шахты «Покровское», которая производит уголь, необходимый для металлургических заводов страны.

Крупнейшим рынком сбыта для украинской стали является Евросоюз, однако промышленность также производит продукцию для Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине временно приостановили добычу угля из-за поврежденных энергоблоков. В Верховной Раде заявили, что в стране достаточно угля для собственных нужд, а излишки «некуда девать».

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      Илья Таксюр
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