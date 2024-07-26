На Украине приостановили добычу угля

Депутат Рады Кучеренко: добычу угля приостановили из-за повреждения энергоблоков

На Украине временно приостановили добычу угля из-за поврежденных энергоблоков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Блоки разрушены, на экспорт наш уголь никак не идет», — сказал Кучеренко.

Он добавил, что сейчас на Украине достаточно угля для собственных нужд, а излишки «некуда девать».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украину ждет сложная зима из-за проблем с электроэнергетикой и нехваткой тепла. Он добавил, что вся необходимая инфраструктура для производства электричества разрушена.