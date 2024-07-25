В Польше предрекли Украине сложную зиму

Глава МИД Польши Сикорский: Украину ждет сложная зима из-за нехватки энергии

Украину ждет сложная зима из-за проблем с электроэнергетикой и нехваткой тепла. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью радиостанции RMF 24.

«Украине сложно (...) Эта зима может быть тяжелой для Украины», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

Сикорский также добавил, что вся необходимая инфраструктура для производства электричества разрушена.

Ранее Сикорский призвал глав МИД из стран Европейского союза (ЕС) разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Для этого он попросил государства снять ограничения, которые дают Киеву право на использование вооружений дальнего действия только для «юридической самообороны».