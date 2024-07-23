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09:04, 23 июля 2024Мир

Польша призвала ЕС разрешить Украине бить западным оружием по России

PAP: глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине бить оружием ЕС по РФ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал глав МИД из стран Евросоюза разрешить Украине бить западным оружием по территории России. Для этого он попросил государства снять ограничения, которые дают Киеву право на использование вооружений дальнего действия только для «юридической самообороны», его слова приводит агентство PAP.

С таким предложением Сикорский выступил во время ежемесячного заседания Совета по иностранным делам (FAC) в Брюсселе 22 июля. Его главный аргумент — благодаря оружию большой дальности Украина сможет предотвратить российские удары, уничтожая истребители, стреляющие крылатыми ракетами, еще на территории противника и атакуя аэродромы, с которых производится их взлет.

По мнению главы польского МИД, такие действия тоже необходимо отнести к самообороне, которая является законной на основании международного права.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на главу Минобороны Словакии, что страна против своего желания обеспечивает Вооруженные силы Украины боеприпасами. Государство официально отказалось помогать республике в военном плане, однако снаряды страны все равно попадают в Киев.

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      Александра Синицына
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