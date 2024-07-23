Стало известно о военной помощи Украине от Словакии против ее желания

Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает ВСУ боеприпасами

Словакия увеличит производство боеприпасов, однако власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Словакия официально отказалась помогать Украине в военном плане, однако снаряды страны все равно попадают в Киев. Калиняк подчеркнул, что покупатели боеприпасов сами решают, куда их поставлять. «Мы не будем ограничивать производство оборонной продукции, это поддержит валовой внутренний продукт», — отметил глава ведомства. По его словам, ограничения в этой сфере нанесли бы ущерб интересам Словакии.

Ранее сообщалось, что Болгария в рамках очередного пакета военной помощи намерена передать Вооруженным силам Украины излишки боеприпасов и оборудования. Министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов заявил, что на данный момент завершается формирование пакета помощи, включающего различные вооружения, признанные «излишними или ненужными для болгарской армии».