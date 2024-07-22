Болгария передаст ВСУ излишки боеприпасов в очередном пакете помощи

Болгария в рамках очередного пакета военной помощи намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) излишки боеприпасов и оборудования, заявил болгарский министр обороны технического правительства страны Атанас Запрянов. Его цитирует ТАСС.

Как указал член правительства, на данный момент завершается формирование пакета помощи, включающего различные вооружения, признанные «излишними или ненужными для болгарской армии».

В марте стало известно, что в ВСУ по серым схемам поставляются минометные снаряды, произведенные в Болгарии по стандартам НАТО.