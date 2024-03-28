Стало известно о поставках на Украину минометных снарядов из Болгарии

Сальдо: на Украину с помощью серых схем поставляются снаряды из Болгарии

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью серых схем поставляются минометные снаряды, произведенные в Болгарии по стандартам НАТО. Об этом стало известно из сообщения главы Херсонской области Владимира Сальдо, передает РИА Новости.

«Российские партизаны обнаружили на детской площадке в херсонском парке Маргелова ящики от болгарских минометных снарядов. (...) Найденные болгарские боеприпасы — НАТО-вского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью "серых" схем», — приводятся в публикации слова политика.

Сальдо добавил, что снаряды предположительно произведены частной военной компанией «Арсенал».

Ранее глава Херсонской области также рассказал об участии российских партизанов в уничтожении артиллерийской установки ВСУ. По его словам, подпольщики передали координаты боевой машины.

