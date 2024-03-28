Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 28 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о поставках на Украину минометных снарядов из Болгарии

Сальдо: на Украину с помощью серых схем поставляются снаряды из Болгарии

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью серых схем поставляются минометные снаряды, произведенные в Болгарии по стандартам НАТО. Об этом стало известно из сообщения главы Херсонской области Владимира Сальдо, передает РИА Новости.

«Российские партизаны обнаружили на детской площадке в херсонском парке Маргелова ящики от болгарских минометных снарядов. (...) Найденные болгарские боеприпасы — НАТО-вского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью "серых" схем», — приводятся в публикации слова политика.

Сальдо добавил, что снаряды предположительно произведены частной военной компанией «Арсенал».

Ранее глава Херсонской области также рассказал об участии российских партизанов в уничтожении артиллерийской установки ВСУ. По его словам, подпольщики передали координаты боевой машины.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      МВД России раскрыло детали поимки террористов из «Крокуса». Как полиции удалось их вычислить?

      В Кремле ответили на вопрос о версиях по теракту в «Крокусе»

      В Кремле переадресовали СК вопрос о пропавших без вести при теракте в «Крокусе»

      Турист на курорте Африки попытался спасти попавшего в шторм сына и не выжил

      Кулеба обсудит «формулу мира» Зеленского в Индии

      Американцы высказались о войне в Газе

      Человеческий капитал оказался вреден для экономики России

      Россиянин расправился с двумя своими детьми и с собой

      Роднина раскрыла размер своей пенсии

      Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше