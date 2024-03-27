ВС России поразили артиллерийскую установку благодаря подпольщикам в Херсоне

Сальдо: подпольщики из Херсона помогли уничтожить артиллерийскую установку ВСУ

Подпольная организация «Русский Херсон» помогла уничтожить артиллерийскую установку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Подпольщики передали координаты артиллерийской установки киевских боевиков в районе Токаревки, после чего она была уничтожена», — написал Сальдо.

Он добавил, что благодаря данным «Русского Херсона» ВС России удалось нанести удар по группе операторов БПЛА ВСУ.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что российский разведывательный дрон зафиксировал попытки Вооруженных сил Украины спрятать тела погибших в лесопосадке. Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются скрыть потери, а также это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации семьям за смерть военнослужащего.