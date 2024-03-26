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07:10, 26 марта 2024Россия

Российский дрон зафиксировал попытки ВСУ спрятать тела погибших военных

РИА Новости: дрон зафиксировал попытки ВСУ спрятать тела погибших в лесопосадке

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Российский разведывательный дрон зафиксировал попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) спрятать тела погибших в лесопосадке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в силовых структурах, команда эвакуации вывозила в тыл с уничтоженного объекта на херсонском направлении двоих раненых. Затем пикап изменил направление движения и заехал в лесополосу.

«Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше», — рассказал собеседник.

Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются скрыть потери, а также это делается для того, чтобы не выплачивать компенсации семьям за смерть военнослужащего.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники отсиживаются за спинами бойцов. По его словам, они практически не бывают на передовой, так как предпочитают служить на второй-третьей линиях обороны.

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      Марина Совина
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