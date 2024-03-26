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04:14, 26 марта 2024Бывший СССР

Стало известно об отсиживающихся за спинами ВСУ иностранных наемниках

Сальдо: иностранные наемники отсиживаются за спинами ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Иностранные наемники отсиживаются за спинами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они практически не бывают на передовой, так как предпочитают служить на второй-третьей линиях обороны. Как указал Сальдо, наемники встречаются на херсонском направлении, но их не так много. «На передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши», — добавил он.

Сальдо отметил, что в последние месяцы на херсонском направлении фиксировались только польские наемники, а раньше встречались и грузины.

20 марта стало известно, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за минуту. Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) потратили три дня на слежку.

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      Марина Совина
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