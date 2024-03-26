Стало известно об отсиживающихся за спинами ВСУ иностранных наемниках

Сальдо: иностранные наемники отсиживаются за спинами ВСУ

Иностранные наемники отсиживаются за спинами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, они практически не бывают на передовой, так как предпочитают служить на второй-третьей линиях обороны. Как указал Сальдо, наемники встречаются на херсонском направлении, но их не так много. «На передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши», — добавил он.

Сальдо отметил, что в последние месяцы на херсонском направлении фиксировались только польские наемники, а раньше встречались и грузины.

20 марта стало известно, что российские снайперы выследили группу польских наемников и уничтожили их за минуту. Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) потратили три дня на слежку.