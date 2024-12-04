Стало известно о возможном перебросе иностранных военных в ДНР

Пленный боец ВСУ: Киев мог перебросить иностранных морпехов в Великую Новоселку

Киев мог перебросить иностранных морпехов для усиления группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил пленный военнослужащий отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик, передает ТАСС.

По его словам, в населенный пункт подтянулись войска, вероятно, морской пехоты. Он добавил, что слышал голоса иностранцев. Военнопленный отметил, что командный состав ВСУ между собой обсуждал прибытие английских морпехов. Сидорик рассказал, что является уроженцем Львовской области и был мобилизован в 2022 году. Он сдался в плен в Великой Новоселке в результате штурмовых действий Российской армии.

Ранее военнослужащие президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке. Сообщается, что пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.