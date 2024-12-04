ТАСС: бойцы президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке в ДНР

Бойцы президентской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским войскам в Великой Новоселке в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент пленные находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь. По словам украинских военных, они сдались, когда на их позиции выступили российские военные.

Во вторник, 3 декабря, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись к югу от Великой Новоселки. По его словам, им удалось занять участок территории восточнее населенных пунктов Благодатное, Сторожевое и Нескучное в ДНР.

Ранее Рогов заявил, что военнослужащие ВС России выбили подразделения ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР. Он подчеркнул, что бои в населенном пункте продолжаются, но инициатива находится в руках .