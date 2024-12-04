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03:54, 4 декабря 2024Бывший СССР

Стало известно об успехах российских войск в районе Курахово

Рогов заявил, что российские войска выбили ВСУ из большей части Курахово
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из большей части города Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что бои в этом населенном пункте еще продолжаются. Однако, добавил Рогов, инициатива находится в руках Российской армии.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс пожаловался на нерешаемые проблемы на кураховском направлении. По его словам, трудности в районе Романовки и Ильинки решить уже невозможно.

В свою очередь, боец украинского батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов предрек потерю ВСУ города Курахово. По его словам, Российская армия продвигается в населенном пункте и занимает большинство доминирующих позиций.

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