Минобороны Великобритании предупредило об угрозе логистике ВСУ в ДНР

МО Великобритании: наступление ВС РФ у Великой Новоселки угрожает логистике ВСУ

Министерство обороны Великобритании в соцсети X предупредило об угрозе логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) из-за наступления российских войск у Великой Новоселки.

В ведомстве напомнили, что поселок является опорным пунктом для украинских военных на линии фронта.

«Но российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — заявили в министерстве. Там добавили, что продвижение ВС РФ в этом направлении идет быстрыми темпами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России повсеместно удерживает инициативу на поле боя в регионе. Он отметил продвижение российских военных в Курахово, в районе Великой Новоселки и на покровском направлении.