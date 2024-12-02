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23:18, 2 декабря 2024Мир

Минобороны Великобритании предупредило об угрозе логистике ВСУ в ДНР

МО Великобритании: наступление ВС РФ у Великой Новоселки угрожает логистике ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Achley Chan / Globallookpress.com

Министерство обороны Великобритании в соцсети X предупредило об угрозе логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) из-за наступления российских войск у Великой Новоселки.

В ведомстве напомнили, что поселок является опорным пунктом для украинских военных на линии фронта.

«Но российские войска прорываются за установленные украинские оборонительные позиции и создают угрозу основным логистическим путям», — заявили в министерстве. Там добавили, что продвижение ВС РФ в этом направлении идет быстрыми темпами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия России повсеместно удерживает инициативу на поле боя в регионе. Он отметил продвижение российских военных в Курахово, в районе Великой Новоселки и на покровском направлении.

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