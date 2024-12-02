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09:48, 2 декабря 2024Бывший СССР

Пушилин рассказал о повсеместном удержании инициативы ВС России

Пушилин: ВС России повсеместно удерживают инициативу на поле боя в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России повсеместно удерживают инициативу на поле боя в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Очень важно, что не останавливаются, не дают противнику закрепиться на новых позициях», — подчеркнул политик.

Пушилин рассказал о повсеместном перехвате инициативы ВС России и подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате этого не могут закрепиться на позициях. Глава ДНР отметил продвижение российских военных в Курахово, в районе Великой Новоселки и на покровском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ. Также политик указал на недостаточную помощь партнеров и призвал к ее увеличению.

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