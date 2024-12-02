Kyodo: Зеленский пожаловался на нехватку сил у украинской армии

Владимир Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии, вместе с этим требуя от партнеров расширения помощи Украине. Зеленский дал интервью японскому агентству Kyodo.

«Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение», — отметил он.

Как пишет СМИ, Зеленский дал понять: на востоке Украины российские военные наступают, а ситуация на фронте для Киева — тяжелая. Он также оговорился, что «Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной», чтобы иметь возможность сдерживать Россию.

Кроме того, в интервью Владимир Зеленский, получивший от Запада многомиллиардную военную помощь, пожаловался, что поддержка партнеров недостаточная и потребовал ее увеличить.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает финансовая помощь западных стран. До этого сам украинский лидер заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с РФ в случае прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

В свою очередь, эксперт по международной безопасности Марк Эпископос рассказал, что Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь.