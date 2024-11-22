В стране НАТО признали заинтересованность Зеленского в войне

Премьер Словакии Фицо: продолжение конфликта устраивает Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает финансовая помощь западных стран, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует ТАСС.

«Приходят все новые и новые доказательства, подтверждающие, что Запад по разным причинам хочет продолжать войну на Украине. В конце концов, я думаю, война устраивает президента Зеленского, потому что на Украину постоянно приходит помощь», — сказал он.

Ранее Фицо заявил, что США приняли безответственное решение, разрешив украинской армии бить американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории.