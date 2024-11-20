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16:49, 20 ноября 2024Мир

Фицо раскритиковал разрешение Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России

Премьер Словакии Фицо: США безответственно разрешили ВСУ бить ракетами вглубь РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

США приняли безответственное решение, разрешив Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами вглубь российской территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Его цитирует РИА Новости.

«Эскалация уже есть, а не грозит. Это безответственное решение, которое приняла американская администрация, абсолютно безответственное», — сказал глава словацкого правительства.

По словам Фицо, граничащая с Украиной Словакия как никакая другая страна заинтересована в завершении конфликта. «Запад не хочет мира на Украине и наивно полагает, что с этим ухудшится позиция России при каких-то переговорах», — подчеркнул он.

Ранее газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация действующего президента США Джо Байдена также позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.

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