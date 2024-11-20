Стало известно о разрешении США бить Storm Shadow вглубь России

The Times: Байден позволил наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России

Администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на правительственные источники на Даунинг-стрит пишет газета The Times.

Как указали собеседники издания, кабмин Великобритании во главе с премьером Киром Стармером отказался выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России, чтобы не давать последней «стратегическое преимущество на поле боя».

Кроме того, приближенные Стармера отметили, что применение Storm Shadow, требующее работы американских систем наведения, вряд ли изменит ход украинского конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.