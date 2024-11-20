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13:10, 20 ноября 2024Мир

Стало известно о разрешении США бить Storm Shadow вглубь России

The Times: Байден позволил наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь России
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена позволила наносить удары британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на правительственные источники на Даунинг-стрит пишет газета The Times.

Как указали собеседники издания, кабмин Великобритании во главе с премьером Киром Стармером отказался выступить с официальным заявлением по применению Storm Shadow против России, чтобы не давать последней «стратегическое преимущество на поле боя».

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Кроме того, приближенные Стармера отметили, что применение Storm Shadow, требующее работы американских систем наведения, вряд ли изменит ход украинского конфликта.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне сообщений о разрешении бить западным дальнобойным оружием вглубь России призвал Москву принять участие в «коллективной деэскалации» ситуации на Украине.

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