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06:58, 14 ноября 2024Мир

На Западе заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

Аналитик Эпископос: Украина не сможет победить Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь. Об этом написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.

«Любые попытки Запада выпутаться из этой трясины могут начаться лишь с признания простых истин: Украина не могла, не может и никогда не сможет одержать верх над Россией в полномасштабном обычном конфликте», — отметил он.

По словам аналитика, Западу давно пора преодолеть все убеждения, накопившиеся за годы украинского конфликта. Нужно начать смотреть в сторону мирного урегулирования, резюмировал Эпископос.

Несколькими днями ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины в Курахово в Донецкой области, а также изолируют противника в Курской области. Это указывает на скорый провал противника по этим направлениям.

Сложная ситуация для ВСУ, по его словам, наблюдается и в Курской области, где противник также постепенно утрачивает возможности к отступлению.

6 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Законы вступил в силу с 10 ноября. Их юридическая сила заканчивается 7 февраля 2025 года.

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