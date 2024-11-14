На Западе заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

Аналитик Эпископос: Украина не сможет победить Россию

Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь. Об этом написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.

«Любые попытки Запада выпутаться из этой трясины могут начаться лишь с признания простых истин: Украина не могла, не может и никогда не сможет одержать верх над Россией в полномасштабном обычном конфликте», — отметил он.

По словам аналитика, Западу давно пора преодолеть все убеждения, накопившиеся за годы украинского конфликта. Нужно начать смотреть в сторону мирного урегулирования, резюмировал Эпископос.

Несколькими днями ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские военные взяли в котел группировку Вооруженных сил Украины в Курахово в Донецкой области, а также изолируют противника в Курской области. Это указывает на скорый провал противника по этим направлениям.

Сложная ситуация для ВСУ, по его словам, наблюдается и в Курской области, где противник также постепенно утрачивает возможности к отступлению.

6 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации в стране еще на 90 дней. Законы вступил в силу с 10 ноября. Их юридическая сила заканчивается 7 февраля 2025 года.