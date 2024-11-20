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04:42, 20 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о беспомощности Украины без поддержки со стороны США

Зеленский признал, что Украина потерпит поражение без помощи США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Владимир Зеленский заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией в случае прекращения военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом он рассказал в интервью американскому каналу Fox News.

«Если помощь сократят, я думаю, что мы проиграем. Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить», — уточнил Зеленский.

При этом он отметил, что если администрация избранного президента США Дональда Трампа примет решение сократить военную помощь, то это будет «американским выбором». Киев, в свою очередь, «решит, что с этим делать».

Ранее американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выступил с заявлением, что план США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу. По словам эксперта, РФ одерживает победу на поле боя и Вооруженные силы Украины не способны никак повлиять на ход боевых действий.

В свою очередь, эксперт по международной безопасности Марк Эпископос рассказал, что Западу необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на большую финансовую и военную помощь.

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