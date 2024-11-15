В США признали провал попытки нанести удар по России Украиной

Профессор Миршаймер: план США нанести удар России через Украину провалился

План США нанести удар России через конфликт на Украине провалился и полностью потерпел неудачу. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала», — рассказал исследователь.

Миршаймер добавил, что Россия одерживает победу на поле боя и Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны никак повлиять на ход боевых действий. Он резюмировал, что США необходимо как можно скорее отказаться от этого пути, так как он бессмысленный.

Ранее Миршаймер заявил, что Россия и Запад будут конфликтовать десятилетиями, в том числе из-за вопроса Украины. Он отметил, что американская внешняя политика в своем нынешнем виде способствует лишь разрастанию напряженности во всем мире. Помимо Украины, он привел пример конфликт в секторе Газа и конкуренцию США с Китаем.