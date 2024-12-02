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07:57, 2 декабря 2024Россия

Матвиенко спрогнозировала попытку начать переговоры по Украине в 2025 году

Матвиенко: в 2025 году будет предпринята попытка начать переговоры по Украине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: President Of Russia / Keystone Press Agency / Global Look Press

В 2025 году, вероятно, будет предпринята попытка начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом она заявила в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Россия не пойдет на переговоры по Украине в случае, если их итогом станут соглашения «непонятного статуса». Кроме того, Москва не согласится и на заморозку конфликта, так как заинтересована в долгосрочной безопасности в регионе.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что ракетные удары вглубь России лишь отдаляют мирные переговоры по Украине. Президент Владимир Путин, характеризуя условия переговоров о мире, подчеркивал, что договоренности с Киевом должны соответствовать интересам России и быть максимально надежными.

В свою очередь, в Кремле заявляли, что достижение договоренностей с Украиной сложно представить на фоне ситуации в Курской области, где бои продолжаются более трех месяцев.

ЖЗЛ
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